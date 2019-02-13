Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги 12 российских финансовых институтов вслед за повышением 8 февраля суверенного рейтинга РФ до «Baa3» с «Ba1». Рейтинговые действия коснулись Альфа-Банка, Райффайзенбанка, ВТБ, банка «ДельтаКредит», Росэксимбанка, Газпромбанка, «ДОМ.РФ», Росбанка, Русфинанс Банка, Россельхозбанка, Сбербанка и госкорпорации «ВЭБ.РФ». Полный список рейтинговых действий приводится в приложении к релизу Moody's .

Прогноз по рейтингам Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, «ДОМ.РФ», Газпромбанка и РСХБ изменен с «позитивного» на «стабильный». По рейтингам Райффайзенбанка, Альфа-Банка, «ДельтаКредита», Росэксимбанка, Росбанка, Русфинанс Банка сохранен «стабильный» прогноз.

Агентство сохранило оценку макропрофиля России на уровне «слабый (+)», и для всех банков их базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности остались без изменений.

Moody's повысило рейтинг России до «Ваа3» со «стабильным» прогнозом В агентстве отметили, что повышение рейтинга РФ отражает позитивное влияние политики, принятой для укрепления и без того надежных финансовых и других внешних показателей страны.

Moody's повысило рейтинги приоритетного необеспеченного долга, субординированного долга, рейтинги эмитента и рейтинги депозитов в национальной валюте (где актуальны соответствующие рейтинги) шести организаций: Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, «ДОМ.РФ», Россельхозбанка и Газпромбанка. По мнению аналитиков, эти организации получают преимущества благодаря укреплению кредитоспособности российского правительства с учетом их системной значимости, нахождения в госсобственности и их роли в реализации направлений государственной политики, что делает очень высокой вероятность их поддержки государством. Прогноз по соответствующим долговым рейтингам, рейтингам эмитента и рейтингам депозитов в нацвалюте изменен на «стабильный» в соответствии с прогнозом по рейтингу «Baa3» российских гособлигаций.

В частности, Сбербанку и ВТБ долгосрочные рейтинги депозитов в нацвалюте повышены с уровня «Ba1» до «Baa3», Россельхозбанку и Газпромбанку — с «Ba2» до «Ba1», свидетельствуют материалы агентства.

Повышение применяемого Moody's в отношении России странового потолка по депозитам в иностранной валюте до «Baa3» с «Ba2» привело к повышению агентством долгосрочных рейтингов депозитов в иностранной валюте для десяти фининститутов: Сбербанка, ВТБ, РСХБ, Газпромбанка, Росэксимбанка, Альфа-Банка, «Райффайзена», Росбанка, «ДельтаКредита» и «Русфинанса». Эти рейтинги ранее ограничивались соответствующим страновым потолком на уровне «Ba2», но с его повышением до «Baa3» полностью учитывают вероятность поддержки банков со стороны их аффилированных организаций или российского правительства.

Так, долгосрочные валютные депозитные рейтинги Сбербанка, ВТБ и Райффайзенбанка повышены с «Ba2» до «Baa3», остальных банков из перечисленных десяти — с «Ba2» до «Ba1».

Прогноз по долгосрочным валютным депозитным рейтингам этих банков остался «стабильным» в соответствии с прогнозом по рейтингу госбумаг РФ.

Кроме того, ввиду повышения суверенного рейтинга и странового потолка по России Moody's повысило шести организациям долгосрочные и краткосрочные оценки риска контрагента и рейтинги риска контрагента (где соответствующие рейтинги актуальны): банку ВТБ, организации «ДОМ.РФ», Газпромбанку, Росэксимбанку, Альфа-Банку и Райффайзенбанку. Эти рейтинги и оценки учитывают возможность госпомощи и получают поддержку благодаря повышению кредитоспособности российского правительства.

