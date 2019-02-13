Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду февраля составила 7,5% против 7,55% по итогам третьей декады января. Такие данные представила в среду пресс-служба ЦБ.

Показатель снизился впервые за полгода. До этого начиная с августа 2018-го наблюдался непрерывный, за исключением двух случаев стагнации, рост максимальной ставки.

Снижение максимальной ставки произошло несмотря на то, что с февраля ряд банков из топ-десятки повысили депозитные ставки.

Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Напомним, в середине декабря 2018-го ключевая ставка Банка России была повышена на 0,25 п. п. до 7,75% годовых, что стало вторым повышением ставки в прошлом году (до этого, в середине сентября, Центробанк повысил ставку тоже на 0,25 п. п. впервые с декабря 2014 года). На заседании 8 февраля 2019 года совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на февраль).