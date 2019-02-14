Правительство РФ совместно с Банком России создало достаточную базу для реагирования на возможные новые санкции США в отношении российских банков. В том числе в случае санкций возможна господдержка кредитных организаций. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Мы уже проходили несколько этапов таких санкций. Все они неприятные, но, с другой стороны, мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми. Если речь идет о банках, то мы с Центральным банком создали необходимые буферы, возможности для реагирования на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках», — сказал он.

Силуанов отметил, что в случае распространения американских санкций на госдолг РФ иностранные инвесторы тоже пострадают. «Мы видим сейчас интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Так что это в первую очередь ударит по иностранцам», — сказал первый вице-премьер.