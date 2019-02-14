Эффект от возможного введения новых санкций США в отношении России будет меньшим, чем от введенных ранее, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«Даже если законы по санкциям будут приняты, у нас достаточно большой опыт работы в условиях санкций. Мы гораздо более подготовлены в области финрынка, чем другие страны, поэтому эффект, которые эти санкции оказывали в 2014 году, он будет сейчас гораздо меньше», — считает Швецов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов также заявил, что правительство РФ совместно с Банком России создало достаточную базу для реагирования на возможные новые санкции США в отношении российских банков. Он отметил, что в случае распространения американских санкций на госдолг РФ иностранные инвесторы тоже пострадают.

«Мы уже проходили несколько этапов таких санкций. Все они неприятные, но, с другой стороны, мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми. Если речь идет о банках, то мы с Центральным банком создали необходимые буферы, возможности для реагирования на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках», — сказал он.

Кроме того, депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев высказал мнение, что новые санкции против российской банковской системы могут привести к отключению SWIFT. Поэтому он считает, что для достижения независимости необходимо «вернуться к золотому обеспечению денежной единицы нашей».



Силуанов назвал «выстрелом в ногу» новые санкции США против России Об этом глава Минфина заявил в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

Вечером 13 февраля стало известно, что американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект о новых санкциях в отношении России. Законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы», против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России, против киберсектора экономики РФ. Также планируется наложить санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России и на лиц, которые «осуществляют коррупционную деятельность» от лица российского руководства. Кроме того, предлагается ввести санкции против разработки нефти-сырца в России.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал, что на новые антироссийские санкции последуют ответные меры. Он подчеркнул, что если новые санкции будут введены, они не окажут критического влияния на упомянутые в законопроекте российские отрасли. «Эти отрасли не испытают критических перегрузок в случае санкций, работать не перестанут. Уж точно Россия не погибнет», — сказал парламентарий.