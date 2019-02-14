ВТБ имеет план действий на случай ввода новых санкций США в отношении российских банков. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«У нас есть план на случай санкций, будут санкции — будем его реализовывать. А нет — значит, живем своей жизнью», — сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он не стал раскрывать содержание плана действий на случай санкций.