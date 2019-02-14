Глава банка «ФК Открытие » Михаил Задорнов заявил, что президента Владимира Путина дезинформировали о размере банковской комиссии, которую магазины платят банкам при оплате товаров и услуг картами. «Проблема гораздо более сложная, чем о ней говорят. Нет никакой единой ставки эквайринга…. И нет никаких 3%, это здесь президента просто дезинформировали», — сказал Михаил Задорнов в интервью телеканалу РБК на сочинском инвестиционном форуме.

Задорнов подчеркнул, что не видел размер комиссии в 3% в распространенной практике. По его словам, как в торговых сетях, так и в небольших магазинах стоимость услуги эквайринга устанавливается на уровне 1,5—1,7%. Более того, такие торговые гиганты, как «Магнит», «Ашан», X5, платят банку за расчеты по карте 0,4—0,6% от стоимости товаров или услуг. РБК направил запросы в торговые сети.

Комиссии на уровне долей процентов (0,5—0,6%) банки устанавливают и для крупных продавцов в Интернете, например при продаже билетов РЖД или «Аэрофлота». «Идет торговля банков с клиентами уже не за копейки, а за доли копейки», — отметил банкир, добавив, что такие тарифы отдельно проговариваются как специализированные тарифы с международными платежными системами и с национальной платежной системой «Мир».

Задорнов сравнил попытку регулирования тарифов за эквайринг с регулированием цен на хлеб. «Понимаете, это все равно что сказать так: «Давайте возьмем, что хлеб не должен стоить больше 25 рублей», — сравнил он. Возникают вопросы, какой хлеб — булочка, серая булочка, батон? «Нет. Все. Хлеб 25 рублей. И что вы увидите на полках через год после этого тезиса?» — привел пример Задорнов, подчеркнув: «Наше поколение из Советского Союза, и мы очень хорошо понимаем, к чему ведет попытка ввести какие-то директивные цены и пытаться цены ограничить».

«Стоимость эквайринга — это цена услуги. И ее регулирование должно быть чрезвычайно гибким и базирующимся на принципе «не навреди», — подчеркнул глава банка «Открытие».