Банк «Траст» требует в Арбитражном суде Москвы признать незаконной сделку по внесению прежним руководством Рост Банка 205 млрд рублей в уставный капитал дочерней компании «Рост Инвестиции», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как заявил ранее в суде представитель «Траста», внесение в уставный капитал «Рост Инвестиций» денежных средств было нацелено на вывод активов. «Приобретались ценные бумаги иностранных офшорных компаний. Они были зарегистрированы на территории Республики Кипр, и конечными бенефициарами являлись Шишханов и Гуцериевы», — сказал представитель «Траста».

По словам истца, в результате этих сделок, совершенных в течение трех недель, на балансе Рост Банка вместо денег оказались ценные бумаги кипрских компаний. «Мы полагаем, что имел место единый умысел. Изначально при внесении денежных средств в уставный капитал («Рост Инвестиций») уже преследовалась цель не увеличения уставного капитала, а перечисления денежных средств в офшорные компании, которые контролировались бенефициарами Рост Банка», — заявил представитель истца.

Представитель ответчика иск не признал, но свою позицию пока не изложил. Представитель Шишханова иск также не признал. Он заявил, что внесение денежных средств в уставный капитал дочерней компании в принципе не может нанести вред. По словам представителя Шишханова, истец хочет доказать, что оспариваемая сделка недействительна, поскольку последующие сделки являются недействительными. «Это очень странный подход, который не выдерживает критики и не основан на Гражданском кодексе», — сказал юрист. Он предположил, что последующие сделки могла бы оспаривать компания «Рост Инвестиции», которая является стопроцентной «дочкой» банка и была участником этих сделок.

Арбитраж Москвы в настоящее время рассматривает еще один аналогичный иск «Траста». В нем банк просит признать незаконной сделку по внесению Рост Банком 50 млрд рублей в уставный капитал «Рост Капитала».