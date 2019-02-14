Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает давать банкам рассрочку на 1,5 года при покупке активов санируемых кредитных организаций. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Юрий Исаев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он напомнил, что сейчас банкротное законодательство не предусматривает рассрочек.

«Если мы поддерживаем и ставим задачу, что банковские активы надо в банковской системе сохранять, то можно пойти на исключение. Скажем, банки, покупая банковские активы, могут иметь какую-нибудь рассрочку по времени. Для нас это все равно будет экономически эффективнее, потому что банк не закрывается в момент. Если мы научимся эти кредитные портфели продавать не через пару лет, а в течение полугода, и дадим рассрочку еще на полтора года, то это вполне впишется в модель. Потому что быстрее, чем за полгода, мы все равно банк не закроем, а денег получим больше», — сказал Исаев.

АСВ также выступает за использование механизма передачи активов и обязательств банка, отметил Исаев: «Не просто банкротство и распродажа, а передача активов и обязательств».

Однако в законодательстве РФ этот механизм сложно прописан, одной из основных сложностей является оценка, указал глава АСВ.

«Если «живой» банк хочет купить какой-то актив у уже «умершего» банка, то мы можем взять в качестве оплаты не непосредственно деньги, а, например, в «живой» банк передать обязательства «умершего» банка. Так мы избавляемся от актива и отдаем пассив. В этом смысле это может сработать, но пока сложно воспринимается. Но даже если такие экзотические истории не получатся, то можно давать банкам рассрочку», — заключил Исаев.