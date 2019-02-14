Около 1 млрд рублей в год составляет агентское вознаграждение Почта Банка сотрудникам Почты России за оказание банковских услуг, сообщил глава банка Дмитрий Руденко в рамках сессии «Приближая заботу: новые возможности российской глубинки» на Российском инвестиционном форуме.

«Кроме предоставления базовых финансовых услуг банк еще поддерживает население, создавая рабочие места и выплачивая дополнительный доход почтовым сотрудникам — агентам банка. Более 32 тысяч сотрудников Почты России, которые являются нашими агентами, получают дополнительные деньги за продажу банковских продуктов, и эти деньги довольно значительные, цифра приближается к 1 миллиарду в год», — сказал Руденко.

Он пояснил, что агенты оказывают банковские услуги по всей стране, в том числе там, где нет других банков и они, по сути, являются проводниками для жителей таких населенных пунктов в «большой мир».

«Сотрудники почты — агенты банка проходят удаленное обучение в нашем веб-университете, сдают экзамены. У них установлен банковский плагин, и они могут оказывать базовые банковские сервисы: открыть текущий счет и перевести на него пенсию, выдать карту, открыть депозит, совершить коммунальные и другие платежи, переводы, принять заявку на кредит и так далее», — отметил Руденко. Он также добавил, что благодаря установленным банком почти во всех почтовых отделениях терминалам жители могут снять наличные с карты или пополнить ее, а также оплатить почтовые услуги.