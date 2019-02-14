Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило МТС Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «негативным» прогнозом, повысив его рейтинг устойчивости до «b+» с «b». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Подтверждение РДЭ и рейтинга устойчивости («3») МТС Банка отражает мнение аналитиков о его вероятной поддержке со стороны акционера — компании «МТС» в случае необходимости. Fitch, в частности, напоминает, что доля МТС в аффилированном банке недавно повысилась с 55% до 95%. «Негативный» прогноз по рейтингу МТС Банка отражает аналогичный прогноз по рейтингу материнской организации.

Разница в две ступени между рейтингами МТС и МТС Банка связана в числе прочего с ограниченной стратегической значимостью банка для материнской структуры и ограниченным, хотя и возрастающим, уровнем интеграции между организациями.



Повышение рейтинга устойчивости МТС Банка аналитики объясняют улучшением его кредитного профиля, в первую очередь качества активов и уровня прибыльности, и достаточным уровнем ликвидности. Рейтинг также учитывает ограниченный уровень капитализации банка и невысокую эффективность затрат, что сдерживает дальнейшее улучшение прибыльности.