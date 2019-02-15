Структура доходов российского банковского сектора меняется. Процентные выплаты остаются основным источником поступлений, но их доля постепенно сокращается. Зато все более обещающими выглядят комиссионные платежи. Они меньше зависят от состояния экономики, позволяя диверсифицировать источники дохода. Преследуя диверсификацию, участники рынка все глубже заходят в новые, нетрадиционные для банков сегменты, пишет «Коммерсант».



По оценке издания, чистый процентный доход российского банковского сектора вырос за 2018 год примерно на 10% до 2,86 трлн рублей, а чистый комиссионный доход — на 18% до 1,05 трлн рублей. Кроме того, если смотреть на отношение чистого процентного дохода к кредитному портфелю банков, то можно увидеть, что за 2014—2018 годы показатель сократился с 4,9% до 4,4%. При этом отношение чистых комиссионных доходов, наоборот, за пять лет выросло с 1,4% до 1,7%.

Комиссионные доходы пять лет назад составляли менее 30% от величины процентных доходов. В последующие годы это соотношение менялось в пределах 32—36%, а по итогам 2018 года приблизилось к 37%, что является рекордным показателем с кризиса 2008 года.

С определенным временным лагом кредитные портфели банков сокращаются, что ведет к потере процентного дохода. Так, в 2016 году кредитный портфель банков сократился на 3,3%, что могло сказаться на снижении процентного дохода в 2017 году. Несмотря на рост кредитного портфеля в 2014—2015 годах, негативное влияние на процентные доходы мог оказать рост просроченной задолженности в 2,2 раза, до более 3 трлн рублей.



Замедление роста процентных доходов заставляет банки развивать направления, приносящие комиссионные доходы. «Как показывает мировая практика, это достаточно устойчивая тенденция, — говорит заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин. — Ее проявление характерно в основном для стран с достаточно развитой экономикой в периоды низкого роста макроэкономических показателей, компрессии процентного дохода и снижения поступлений от прочих операций, например торговых».



Как поясняют в Альфа-Банке, комиссионный доход «является безрисковым, поэтому он очень ценен для банка, так как в периоды нестабильности в экономике он позволяет поддержать прибыльность, операционную эффективность банка и сохранить устойчивость его бизнес-модели». Комиссии за предоставление банковских гарантий (тендерные, провозные, НДС) не требуют фондирования и имеют меньшую стоимость риска, а прочие комиссионные продукты, такие как РКО, валютно-обменные операции, перевод денежных средств и другие, не несут кредитного риска и не оказывают давления на капитал банков, отмечают эксперты. Для розничного бизнеса ключевым способом сохранения и роста доходности выступает развитие продаж агентских (страховых и сервисных) продуктов, добавляют они.