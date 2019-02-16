Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности РНКБ обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, качества активов и уровня корпоративного управления, приемлемой позицией по ликвидности, поддержанием очень высокого уровня достаточности капитала при приемлемых показателях рентабельности деятельности. Существенным позитивным фактором для рейтинга банка выступает умеренно высокая вероятность оказания финансовой и административной поддержки со стороны собственника и органов власти, что нивелирует риски банка, связанные с финансированием инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры Республики Крым», — отмечается в релизе.

По состоянию на 1 января 2019-го кредитный портфель банка составляет около 83% его активов, который на 2/3 состоит из кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям, а оставшаяся часть приходится преимущественно на розничные ссуды и МБК, выданные банкам с высокими рейтингами кредитоспособности.



Аналитики также отмечают приемлемый уровень обеспеченности кредитного портфеля РНКБ и поддержание низкого уровня просроченной задолженности (0,8% на 1 января 2019-го) на фоне масштабного роста кредитного портфеля в 2017—2018 годах.