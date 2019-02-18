Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA опровергла в воскресенье сообщения о том, что российский Газпромбанк решил заморозить ее счета.

«PDVSA категорически опровергает новую попытку навредить работе нашей нефтяной промышленности лживыми новостями», — сказано в Twitter компании.

По словам PDVSA, «атака на компанию была срежиссирована лицами, близкими к правым силам, и американскими СМИ». К сообщениям в Twitter приложены скриншоты новостных заметок о блокировке счетов.

Ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источник в российском банке сообщило, что Газпромбанк решил заморозить счета PDVSA из-за опасения американских санкций в отношении венесуэльской компании.