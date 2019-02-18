В 2018 году банки привлекли от госкомпаний, регионов и федерального центра на 4,6 трлн рублей меньше, чем годом ранее, подсчитали в «Реальном времени». Падение обеспечил крупнейший держатель госденег — ВТБ.



По итогам прошлого года первая сотня банков получила от Минфина, Центробанка, регионов и бюджетных фондов 66,5 трлн рублей — по сравнению с результатом предыдущего года (71,2 трлн) спад составил 4,6 трлн, или 7%. Почти половина госсредств традиционно хранится в ВТБ — в 2018 году его доля составила 44,7%.

Топ-5 банков по привлечению госресурсов в 2018-м получили на 3,94 трлн рублей меньше, чем в 2017 году (55,2 трлн против 59,2 трлн). При этом без учета ВТБ остальные четыре банка показали прирост на 11 трлн рублей: лидер привлек в прошлом году на 33% меньше госресурсов, чем годом ранее, — 29,8 трлн в 2018-м против 44,7 трлн в 2017-м.

Второе место — у Сбербанка (рост с 7 трлн до 13,6 трлн рублей), третье с 4,47 трлн занимает БМ-Банк, на 100% принадлежащий тому же ВТБ (прирост на 2,7 трлн). Четвертым по итогам 2018 года стал Россельхозбанк, улучшивший показатель на 1,5 трлн до 3,9 трлн рублей, на пятом месте — Газпромбанк с 3,5 трлн рублей (плюс 197 млрд за год).

В следующей пятерке ситуация схожая: значительный прирост показали Альфа-Банк (с 0,9 трлн до 2,2 трлн), Московский Кредитный Банк (с 0,8 трлн до 1,5 трлн), Новикомбанк (0,78 трлн в 2017 году против 1,3 трлн в 2018-м). Приличный спад (почти на 400 млрд рублей) показал по итогам года татарстанский «Ак Барс», получивший девятое место по размеру привлеченных средств от госучреждений и госкомпаний: в 2017 году в банке было размещено 1,3 трлн рублей, а в 2018-м — 0,9 трлн. Десятое место у Связь-Банка с приростом в 67 млрд (0,6 трлн в 2018 году).

В целом средства казначейства не очень выгодны банкам, отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: «Обычно они размещаются под плавающую ставку и представляют собой краткосрочное фондирование. Под них нельзя выдать кредиты, средства используются для хеджирования, арбитража и поддержания ликвидности. Соответственно, спрос на них высок в тех банках, где есть соответствующие потребности».

