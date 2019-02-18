Подключение ипотечной платформы к создаваемому Центробанком финансовому маркетплейсу даст наибольшие преимущества сильным банкам среднего размера, которые предлагают конкурентоспособные продукты, но имеют ограниченный доступ к клиентской базе. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 18 февраля, комментарии рейтингового агентства Moody's в связи с объявленным Банком России 13 февраля расширением проекта по созданию финансового маркетплейса на сегмент ипотечного кредитования.

Внедрение модели маркетплейса — по сути агрегатора, предлагающего продукты и сервисы ряда банков, страховщиков и оценщиков онлайн, — увеличит доступность, расширит спектр и повысит качество ипотечных продуктов, полагают аналитики. Расширение маркетплейса на ипотеку даст преимущества средним по размеру кредитным учреждениям за счет более широкого доступа к клиентской базе и снижения затрат на привлечение клиентов, что является позитивным рейтинговым фактором. Кроме того, назначенный оператором ипотечной платформы «ДОМ.РФ» получит дополнительный комиссионный доход за использование его инфраструктуры.

В проекте маркетплейса, запущенном Центробанком РФ в 2018 году, в настоящий момент участвуют ряд онлайн-платформ (отметим, что в их число входит и финансовый супермаркет Банки.ру), предлагающих возможность открывать банковские счета, вклады, инвестировать в акции, облигации и ПИФы. С помощью новой ипотечной платформы розничные клиенты смогут выбрать в онлайн-режиме объект недвижимости, сравнить условия, предлагаемые банками и другими поставщиками — партнерами платформы, представить необходимые документы, произвести расчеты и зарегистрировать приобретенную собственность. Уже были проведены пилотные трансакции, а в полном масштабе проект, вероятно, будет развернут позже в этом году, указывает Moody's.

К маркетплейсу Центробанка присоединилась ипотечная платформа Опыт пилотного запуска платформы позволит подготовить предложения по изменению регулирования, необходимые для дальнейшего развития дистанционных продаж ипотечных продуктов населению.

С учетом того, что уровень проникновения Интернета в России превышает 75%, финансовый маркетплейс должен стимулировать спрос со стороны потенциальных заемщиков и существенно повысить показатели выдачи ипотеки, считают аналитики.

«Более высокие спрос и скорость операций положительно скажутся на всех ипотечных кредиторах, но в первую очередь в выигрыше окажутся сильные кредитные учреждения среднего размера, которые предлагают конкурентоспособные продукты, но имеют недостаточно широкий доступ к клиентской базе», — рассуждают в Moody's, напоминая, что российский ипотечный рынок активно развивался в последние годы, но он все еще в значительной степени сконцентрирован на крупнейших банках, чье доминирование обусловлено их финансовой устойчивостью, присутствием по всей стране, хорошим доступом к клиентской базе и высокой узнаваемостью бренда.

Так, по итогам января — сентября 2018 года доля Сбербанка и ВТБ в сегменте ипотечного кредитования составила 68%, в то время как в активах банковской системы РФ на эти два банка приходится только 45%.



По мнению аналитиков, модель маркетплейса, в рамках которой клиентам будут предложены продукты и услуги разных кредиторов, частично решит проблему доступа банков к клиентской базе и сделает бренд менее важным по сравнению с параметрами продукта.