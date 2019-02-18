Выяснилось, что Высоков страну действительно покидал: летел из Ростова в Лондон через Стамбул

Вкладчики банка «Центр-инвест» привыкли к информационным атакам на кредитную организацию. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал один из акционеров банка, председатель совета директоров Василий Высоков, комментируя сообщения о своем побеге из страны.



На прошлой неделе ростовский банк заявил о том, что подвергся «информационной атаке»: якобы Василий Высоков сбежал из страны, возможно, из-за уголовного дела по факту хищения государственных средств и «рейдерского захвата топ-менеджером банка «Птицефабрики «Белокалитвинская».



«Мы это много раз уже проходили. Наши вкладчики уже относительно спокойно относятся к информационным атакам на банк, они знают, что банк их успешно преодолевает. Наиболее беспокойные клиенты сняли примерно 2,2% депозитов», — сказал банкир.



Выяснилось, что Высоков страну действительно покидал: летел из Ростова в Лондон через Стамбул. В Москву прилетел в пятницу вечером, чтобы рассказать, что происходит, Центральному банку, правоохранительным органам и СМИ.



Перелет через Стамбул он объяснил отсутствием прямых рейсов из Ростова в Лондон. «Из Ростова нет прямых рейсов в Лондон. А в Москве — снегопады, я один раз в Шереметьево провел восемь часов. Зимой лучше через Стамбул летать. Сначала нас с супругой в Ростове на пограничном контроле проверяли 40 минут. А потом уже в Стамбуле мы прочитали, что Высоков с женой сбежал из страны», — сказал банкир.

В Лондон, по его словам, летали к детям и внукам, а также на встречи с инвесторами. «У меня там дочь и сын живут, четверо внуков. А также запланированы рабочие встречи с инвесторами. Мы делаем проект по экологической и социальной ответственности, к нему был интерес, и я планировал встретиться с инвесторами, которые готовы в него были вложить деньги. Это проект на 20 миллиардов рублей. Не могу сказать, что мы его потеряли. Но он отодвинулся по времени. Ну и все, на следующий день я сразу обратно вылетать в Москву», — пояснил Высоков.

Скорое возвращение банкир объяснил необходимостью прекратить «бузу». С ЦБ, по его словам, еще предстоит встретиться. «Хочу проинформировать, что происходит, чтобы сложилась объективная картина», — поделился банкир. Он отметил, что у регулятора нет претензий к банку: «У «Центр-инвеста» нет никаких нарушений, которые требовали вмешательства ЦБ».

Сейчас, отметил Высоков, в банке намерены ликвидировать негативный фон: «Превратить одномоментную негативную реакцию в долгосрочную позитивную. Мы используем всю текущую ситуацию как маркетинговый ход».

«Дальше продолжим работу: это не первый раз», — заключил банкир.