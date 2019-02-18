Это мошенничество было успешным лишь потому, что клиент сообщил звонящему ему мошеннику конфиденциальные данные, пояснили в банке

Кража средств с вклада в Альфа-Банке телеведущей канала «Матч ТВ» Марии Командной произошла в результате сложного многоэтапного мошенничества, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.



Телеведущая Мария Командная на своей странице в Facebook написала о том, что телефонные мошенники украли с ее вклада в Альфа-Банке 90 тыс. рублей. Она указала, что звонок был совершен с телефонного номера Альфа-Банка, а когда женщина перезвонила в банк, то ей подтвердили, что она общается с сотрудником службы безопасности финучреждения. В общей сложности Мария Командная провела на «линии» с мошенниками три часа.



«В данном случае произошло сложное многоэтапное мошенничество, основанное на социальной инженерии с применением технических приемов, таких как подмена исходящего номера телефона. Все, что требуется для начала операции — Ф. И. О. клиента и мобильный номер, все прочее (номер карты, кодовое слово и СМС-коды) клиент рассказал мошеннику сам, будучи уверен, что разговаривает со службой безопасности банка», — рассказали в пресс-службе кредитной организации.



В Альфа-Банке объяснили, что когда клиент попытался проверить, действительно ли ему звонят из службы безопасности банка, ему подтвердили это в контакт-центре, «потому что ему действительно в это время звонил наш сотрудник, пытаясь подтвердить первую, заблокированную операцию». Настоящий сотрудник службы безопасности банка не дозвонился, потому что клиент непрерывно разговаривал с мошенниками.

«Это мошенничество было успешным лишь потому, что клиент сообщил звонящему ему мошеннику конфиденциальные данные. Когда сотрудники банка звонят клиенту, они никогда не просят назвать кодовое слово, номер карты и СМС-код. Кодовое слово и номер карты сотрудники контакт-центра могут спросить лишь, когда клиент сам звонит в контакт-центр, но СМС-код не спрашивают и в этом случае. Именно поэтому банк в каждом СМС-сообщении с одноразовым кодом просит никому его не сообщать», — подчеркнули в пресс-службе Альфа-Банка.