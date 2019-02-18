Долги заемщиков — физических лиц перед банком «Первомайский» переданы коллекторской компании, следует из сообщения на сайте Агентства по страхованию вкладов.

АСВ, ведущее процедуру конкурсного производства в «Первомайском», в понедельник, 18 февраля, проинформировало о заключении договора между банком и ООО «Столичное агентство по возврату долгов», которое внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Документ предусматривает оказание компанией услуг банку по комплексному сопровождению портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам; в рамках договора Столичное АВД уполномочено осуществлять от имени и в интересах банка действия по досудебному и судебному погашению задолженности.

В сообщении АСВ указан бесплатный телефон для обращения за дополнительной информацией.



Лицензия у краснодарского банка «Первомайский» была отозвана 23 ноября 2018 года, а 28 января этого года он был признан банкротом. Согласно данным , опубликованным на сайте Центробанка в феврале, на дату признания банка банкротом чистая ссудная задолженность оценивается в 3,722 млрд рублей.