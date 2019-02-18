Центробанк не полностью поддержал проект закона, который разработал Минюст для совершенствования административной ответственности в области защиты прав физлиц при взыскании банками просроченной задолженности, пишет «Коммерсант» . В министерстве предлагали убрать из КоАП спорную формулировку «за исключением кредитных организаций».



В Минюсте указывают, что данное исключение привело к формированию противоречивой судебной практики. Зачастую суды отказывают в привлечении банков к административной ответственности, поскольку считают, что кредитные организации не являлись субъектами административного правонарушения. Также законопроект предусматривал передачу полномочий по привлечению банков к ответственности за нарушения при взыскании долгов ЦБ и уравнивание размера штрафов для них и коллекторов. Сейчас банки и микрокредиторов наравне с коллекторами штрафует ФССП, однако штрафы для кредиторов в 2,5 раза ниже, чем для профессиональных взыскателей (от 50 тыс. до 500 тыс. рублей).

В ЦБ подтвердили, что не поддержали проект в части распространения КоАП на кредитные организации, поскольку «право применения регулятором мер воздействия к кредитным организациям, нарушающим законодательство РФ, в том числе положения №230-ФЗ, уже содержится в законе «О Центральном банке». При этом в ЦБ отказались предоставить данные о количестве банков, к которым за время действия 230-ФЗ были применены меры за его нарушение, поскольку эти сведения «не относятся к публичной информации».

В то же время Банк России считает целесообразным закрепить за собой применение мер административного воздействия за нарушения порядка взыскания поднадзорными некредитными финансовыми организациями, исключив микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды из положений ст. 14.57 КоАП. «Поскольку процессы выдачи кредита (займа) и возврата просроченной задолженности неразрывно связаны с фигурой кредитора (за исключением случаев привлечения профессионального взыскателя), представляется правильным сосредоточить надзор за осуществлением данных процессов в рамках одного органа — Банка России»,— отметили там. В Минюсте на запрос «Коммерсанта» ответили, что «работа над вышеназванным законопроектом не завершена, в связи с этим комментирование его содержания преждевременно».

Юристы считают, что ЦБ пытается вывести своих поднадзорных, на которых граждане жалуются чаще, чем на коллекторов, из зоны действия жесткого профильного закона, дополнительно снижая прозрачность системы контроля за взысканиями.

