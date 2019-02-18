Банки с базовой лицензией обсудили проблему кибербезопасности с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Сами защитить себя от киберугроз небольшие финучреждения не могут, а услуги ключевых игроков рынка IT-безопасности для них дороги. В такой ситуации банки становятся легкой добычей хакеров, которые проникают через них в сети крупных игроков. Решить проблему может появление специальной аутсорсинговой компании под патронажем ЦБ, но пока не решено, будет она создана с нуля или за основу возьмут одну из действующих платформ, пишет «Коммерсант» .

Как рассказал изданию глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, 18 февраля на встрече банкиров с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной обсуждалось в том числе обслуживание банков с базовой лицензией (с небольшим капиталом, на данный момент — 149 банков) в IT-сфере, особенно в части кибербезопасности, при помощи аутсорсинговой компании.

«Такой аутсорсинговый институт неплохо было бы создать, поскольку IT — капиталоемкая вещь», — пояснил Аксаков. По его словам, небольшие банки не могут самостоятельно обеспечить должный уровень безопасности, а привлечение на аутсорсинг ключевых компаний на этом рынке обходится слишком дорого. «Некоторые компании, готовые работать с небольшими банками, сначала вовлекают их в свою цифровую архитектуру, а потом начинают давить тарифами, — пояснил он. — А отвязаться от этой архитектуры сложно».

Другая проблема связана с тем, что новый институт должен вызывать доверие у рынка. Не каждый банк готов предоставить свои данные конкуренту, что, например, удерживает некоторых от сотрудничества с компанией Bi.zone, которая принадлежит Сбербанку. Ранее Аксаков выступал с идеей создания новой аутсорсинговой компании непосредственно Банком России. Однако, по его словам, эта идея не нашла поддержки.

Сейчас одна из возможных опций — создание соответствующего института на базе уже действующих компаний, которые готовы предложить свою платформу, уточняет Аксаков. Выбор такой компании должен осуществляться по итогам конкурса, а сама компания должна находиться под патронажем ЦБ.