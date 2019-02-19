Российским банкам за III квартал 2018 года удалось вернуть физическим лицам 230 млн рублей, которые были похищены мошенниками. Об этом рассказал зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин в ходе выступления на XI Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.

«Первый наш анализ-отчетность по возврату денег физическим лицам показал, что было возвращено 230 миллионов рублей за третий квартал 2018 года. Это где-то 75% от похищенного. При анализе этих вопросов мы выяснили, что основная проблема — это люди, которые предоставляют данные по своим картам и зачастую не смотрят за тем, что у них произошло, и обращаются с жалобами позже, чем надо», — рассказал он.

