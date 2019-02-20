Центральный банк РФ не поменял свою позицию, касающуюся регулирования тарифов интерчейнджа (interchange fee). Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах XI Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы.

«Наша позиция не поменялась. К сожалению, президенту дали неверную информацию про тарифы в 3%. Таких тарифов на рынке нет. В среднем тариф составляет от 0,5% до 1,75%. Уже сейчас очень жесткая конкуренция на этом рынке, и интерчейндж различных платежных систем практически нарезан по сегментам товаров и услуг. Поэтому мы считаем, что регулирование на этом рынке приведет скорее к негативным последствиям для отрасли и клиентов. Торговые предприятия не подтвердили свою готовность снижать тарифы для потребителей. Также это может дать негативный импульс, и доля безналичных платежей может снизиться. А мы все-таки должны переходить в безналичное общество», — сказала она журналистам.