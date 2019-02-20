Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило кредитному рейтингу банка «Восточный» статус «рейтинг на пересмотре — негативный». Как поясняется в сообщении АКРА , присвоение этого статуса отражает мнение агентства относительно возможности изменения оценки собственной кредитоспособности банка в краткосрочной перспективе.

«Кредитный рейтинг банка на уровне «В+(RU)» обусловлен умеренным бизнес-профилем, критической оценкой достаточности капитала, высокой долей проблемных и непрофильных активов и адекватной позицией по ликвидности и фондированию, а также учитывает локальную системную значимость кредитной организации для финансового сектора Дальневосточного федерального округа», — указано в релизе.

Решение агентства об установлении вышеуказанного статуса по рейтингу обусловлено развитием конфликта между контролирующими акционерами банка «Восточный», которыми являются инвестиционный фонд Baring Vostok (через Evison Holdings Limited, 51,62% акций) и Артем Аветисян (через ООО «МК «Финвижн Холдингс», 32,02% акций). Правоохранительные органы 15 февраля этого года задержали основателя и старшего партнера фонда Майкла Kалви, а также трех других сотрудников фонда по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, напоминают в АКРА.

Эксперты полагают, что дальнейшее усугубление конфликта способно оказать влияние на оценку собственной кредитоспособности банка и перспективы запланированного увеличения его уставного капитала на 5 млрд рублей в апреле 2019 года, неосуществление которого поставит под сомнение способность банка выполнить обязательства по досозданию резервов по проблемным активам в необходимом объеме на горизонте 12—18 месяцев.



«Агентство следит за развитием ситуации и оценивает ее влияние на операционную деятельность банка. Вопрос о снятии статуса, установленного по кредитному рейтингу, планируется рассмотреть в течение ближайших 90 дней», — говорится в релизе. К снятию статуса «рейтинг на пересмотре — негативный» может привести разрешение конфликта акционеров при условии завершения процедур по докапитализации банка в установленный срок. К негативному рейтинговому действию могут привести неосуществление или перенос сроков запланированной на апрель 2019 года докапитализации «Восточного» и ухудшение позиций банка по ликвидности в результате оттока клиентских средств.