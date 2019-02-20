Чистая прибыль Севергазбанка по РСБУ по итогам 2018-го выросла на 47,5% к 2017 году и достигла 654 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Капитал банка увеличился на 6,2%, до 4 млрд рублей.

Портфель кредитов предприятиям и организациям в отчетном периоде вырос на 17%, до 7,1 млрд рублей. Объем розничного кредитного портфеля, включая потребительские кредиты, ипотеку и кредитные карты, увеличился на 44% — до 12,7 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю в целом снизился в два раза — с 11,7% до 5,8%.

Вклады частных лиц по итогам 2018 года выросли на 14,6%, до 18,7 млрд рублей, а средства юридических лиц — на 6,7%, до 30,2 млрд.