Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг банка «Возрождение» на уровне «Ba2» и снизило прогноз до «развивающегося». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Подтверждение Moody's рейтинга отражает оценку агентством высокой вероятности получения поддержки со стороны основного акционера — банка ВТБ, а также высокую вероятность поддержки со стороны российского правительства. Согласно недавним заявлением генерального директора ВТБ Андрея Костина, «Возрождение» останется частью групп ВТБ, однако юридическое слияние «Возрождения» с ВТБ больше не рассматривается в качестве базового сценария деятельности ВТБ», — говорится в сообщении агентства.

Изменение прогноза на «развивающийся» с «позитивного» отражает мнение агентства насчет «разнообразия сценариев» в отношении руководства банка, структуры акционеров, его правового статуса и стратегии.

Рейтинги банка могут быть повышены, если будет принято окончательное решение о слиянии «Возрождения» с ВТБ. В противном случае агентство может понизить рейтинги банка, в том числе если решит, что вероятность получения поддержки «Возрождением» снизится.