Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Снежинский» (Челябинская область) на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации.

В релизе агентства поясняется, что рейтинг банка обусловлен приемлемыми оценками его капитала и ликвидной позиции, удовлетворительным качеством активов, слабыми рыночными позициями, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса кредитной организации в сочетании с его высокой концентрацией на домашнем регионе. Концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку это обстоятельство может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. При этом банк характеризуется высокой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска.

Высокие значения нормативов достаточности капитала банка обуславливают высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. Большой запас достаточности по капиталу обусловлен в том числе размещением привлеченных средств преимущественно в низкодоходные активы с низким уровнем риска. Банк демонстрирует адекватную эффективность деятельности в сочетании с высоким покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности. В долгосрочной перспективе агентство не исключает стагнации доходной базы активов на фоне постепенного сокращения работающей части кредитного портфеля.

Качество активов оценивается как удовлетворительное. В структуре активов на кредитный портфель по юрлицам и индивидуальным предпринимателям приходится 25%. Корпоративный ссудный портфель характеризуется значительной долей пролонгированных ссуд и умеренно высокой долей просроченной задолженности. В то же время наблюдается приемлемый уровень покрытия ссудного портфеля (без учета межбанковских кредитов) имущественным обеспечением.



Оценивая уровень корпоративного управления и риск-менеджмента в «Снежинском», «Эксперт РА», в частности, отмечает, что «действующей стратегией банка предусматривается перераспределение части активных операций с кредитных на размещение в долговые бумаги эмитентов с высоким уровнем надежности, при этом ее реализация, по мнению агентства, не будет способствовать значительному улучшению рыночных позиций».