Система «Фид Антифрод» зафиксировала около 28 тыс. несанкционированных операций, совершенных без согласия клиентов по состоянию на февраль 2019 года за пять месяцев работы на общую сумму 682,9 млн рублей. Об этом рассказал заместитель начальника «ФинЦерт» Артем Сударенко.

«Хочу отметить, что это не мошеннические операции, а операции, с которыми не согласны клиенты банков», — рассказал он.

Наиболее масштабными по объему стали операции по переводу денежных средств на банковские счета: было зафиксировано всего 1 084 операции, однако их объем составил 334,26 млн рублей.