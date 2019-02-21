Банк «Открытие» может получить дивиденды от дочерней страховой компании «Росгосстрах» по итогам ее работы в 2018 году. Об этом на пресс-конференции сообщил финансовый директор страховщика Максим Шепелев.

«Накопленный запас финансовой прочности позволяет нам говорить о выплате дивидендов акционеру по итогам 2018 года. Комфортный для компании уровень дивидендов может составлять порядка 25% чистого финансового результата. Но более точный их размер будет определяться по итогам аудита отчетности за 2018 год», — сказал Шепелев, чьи слова приводятся в релизе «Открытия».

Фрай: реструктуризация «Росгосстраха» успешно завершена Главными успехами 2018 года генеральный директор СК «Росгосстрах» Николаус Фрай назвал завершение реструктуризации компании, выход на прибыль и перелом в секторе ОСАГО, которое в 2018 году стало прибыльным.

Как стало известно ранее в четверг, «Росгосстрах» впервые за последние три года завершил год с прибылью, которая, по предварительным неаудированным данным, составила 6,2 млрд рублей. «Капитал компании достиг по итогам года 45 миллиардов рублей — это более чем в два с половиной раза превышает минимально необходимые регуляторные требования. В 2018 году все линии бизнеса, включая ОСАГО, стали прибыльными для компании», — отметил генеральный директор «Росгосстраха» Николаус Фрай.



Он подчеркнул, что «Росгосстрах» является стратегическим провайдером страховых продуктов и услуг в компаниях группы «Открытие». Во многом такая синергия привела к десятикратному росту продаж в банкостраховании (до 2,1 млрд рублей).