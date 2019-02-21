Арбитражный суд Москвы привлек ЦБ и АСВ в качестве третьих лиц по иску Промсвязьбанка к бывшим топ-менеджерам на 282 млрд рублей, передает корреспондент RNS из зала суда.

«Суд рассмотрел ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц ЦБ и госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Считаю данное ходатайство подлежащим удовлетворению», — сказал судья.

Он назначил следующее заседание по этому иску на 23 апреля.

В декабре Промсвязьбанк направил в Арбитражный суд Москвы исковое заявление на сумму более 282 млрд рублей о взыскании убытков с бывших владельцев кредитной организации Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также членов правления, топ-менеджеров и должностных лиц банка.