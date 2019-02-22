Временная администрация Златкомбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 6 декабря прошлого года, в ходе обследования установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод его активов путем хищения наличных денежных средств, заключения сделок по реализации ценных бумаг и перечисления денежных средств компании, не обладающей способностью исполнить свои обязательства. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Банка России.

Информацию о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний Центробанк передал в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД.



По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 622 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами 942 млн, напоминают в ЦБ. В этой связи регулятор направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании Златкомбанка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 11 марта.