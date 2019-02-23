МТС Банк подал иск к авиакомпании «ЮТэйр» на 8,69 млн рублей, следует из картотеки материалов дел Арбитражного суда Москвы.

Иск был подан 15 февраля, зарегистрирован 22 февраля. Согласно документу, Сбербанк указан в иске в качестве третьего лица.

Авиакомпания «ЮТэйр», сообщившая в начале декабря 2018 года о начале переговоров с банками о новой реструктуризации долга, а 20 декабря впервые допустившая дефолт по выплате процентов по семилетнему кредиту, просит своих кредиторов — участников синдиката списать примерно 75% всего долга.

СМИ: «ЮТэйр» просит кредиторов списать часть долга Компания «ЮТэйр» предусмотрела в декабре остановку выплат по семилетним кредитам, «чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон».

В рамках предыдущей реструктуризации долга компании в ноябре 2015 года банки-кредиторы перевели все ее долги в два синдицированных кредита: семилетний на 18,9 млрд рублей и 12-летний на 23,7 млрд, при этом погашение тела долга начнется только в 2020 году, а до этого авиакомпания должна просто платить проценты.



Как уточняла газета «Ведомости» , участниками синдиката выступают Сбербанк (примерно 30% от обоих кредитов, при этом «ЮТэйр» еще должна банку 17,4 млрд рублей за рамками синдиката, этот кредит был выдан в декабре 2015-го с погашением в декабре 2022-го), «Траст» (около 35%), «Россия» (около 20%), Московский Кредитный Банк, «ЮниКредит», Связь-Банк, МТС Банк, Сургутнефтегазбанк, банк «Балтийское Финансовое Агентство» (в мае 2017-го присоединен к «Уралсибу». — Прим. Банки.ру), а также оренбургские «Русь» и НИКО-Банк.