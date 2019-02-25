В Следственном комитете Российской Федерации в соответствии с поручением председателя СК РФ начала работу телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес и экстренного реагирования на эту информацию.

Прием сообщений осуществляется по номеру телефона 8 (495) 986-78-18 по расписанию: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45, говорится на официальном сайте ведомства .

Вся принятая информация передается в профильное подразделение центрального аппарата СК России.