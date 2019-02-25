ФорБанк с 25 апреля 2019 года закроет дополнительный офис в городе Белокуриха в Алтайском крае. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Офис, последний день работы которого приходится на 24 апреля, располагается по адресу: г. Белокуриха, ул. Советская, д. 3. С 25 апреля обслуживание юридических и физических лиц будет проходить в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 36/ул. М. Горького, 29.

«Изменение местонахождения обслуживания клиентов дополнительного офиса № 7 СФ не влечет прекращения или изменения обязательств банка перед своими клиентами», — прокомментировали в пресс-службе.

Для возврата денежных средств, размещенных на счете по вкладу, клиенты могут обратиться лично либо через законного представителя в центральный офис Сибирского филиала банка или через систему «ФорБанк Онлайн». Также клиент может до 24 апреля обратиться в офис в Белокурихе, а с 25 апреля — в центральный офис с заявлением.