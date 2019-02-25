Почта Банк обновляет коммуникацию бренда. Так, с 25 февраля на телевидении и в Интернете запускается рекламная кампания «Пиу-дыщ!» с участием нового лица бренда — актера Александра Паля, сообщили в кредитной организации.

«Обновился и подход к медиа. Традиционный ТВ-формат дополнили таргетированные онлайн-ролики, разработанные специально для Интернета», — говорится в релизе.

В финучреждении подчеркивают, что «корифей бренда» Сергей Гармаш также продолжает сотрудничество с Почта Банком. «Теперь бренд будут представлять два амбассадора: Сергей Гармаш и Александр Паль, тем самым подчеркивая универсальность банка и сохраняя преемственность коммуникации. При этом образ Александра Паля будет использоваться преимущественно в digital-коммуникациях банка», — уточняется в сообщении.

Актер театра и кино Александр Паль родился в 1988 году, вырос в Челябинске. Лауреат фестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль (фильм «Тряпичный союз»), обладатель премии журнала GQ «Человек года» в номинации «Открытие года».

«Многие воспринимают Почта Банк как банк для людей старшего возраста… В новой рекламной коммуникации мы хотим сказать: Почта Банк — современный банк для всех. Таким образом мы стремимся расширить аудиторию, сделать имидж банка более современным и привлекательным для клиентов всех возрастных категорий», — объясняет выбор еще одного лица бренда вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям Почта Банка Евгения Ленская.



И в одном , и в другом ролике, ссылки на которые приводятся в сообщении банка, рассказывается о снижении ставки по кредиту при совершении заемщиком платежей по карте банка на сумму от 10 тыс. рублей в месяц.

