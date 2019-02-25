Альфа-Банк не исключает, что как минимум один раз разместит евробонды в рублях в течение 2019 года. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Пока не определены точные параметры размещения, однако оно может состояться уже в первой половине года.



«Мы не исключаем, что в первой половине года вернемся на рынок капитала с какими-то инструментами. Мы достаточно много собираем долларовых депозитов благодаря текущей деятельности и не видим потребности в евробондах в долларах. Мы скорее будем заинтересованы еще в одном или двух выпусках евробондов в рублях, — сказал Чухлов. — На российском рынке глубина возможностей взять денег на три года не очень высокая. За границей, наверное, тоже. Но одно плюс другое дает нам определенный запас стабильности. Поэтому мы не исключаем возможности вернуться с рублевыми евробондами».

Напомним, в конце января этого года сообщалось о размещении Альфа-Банком выпуска еврооблигаций на 10 млрд рублей на 3,5 года под 9,35% годовых, эмитентом выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC.

