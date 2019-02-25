Альфа-Банк не опасается эффекта от возможных санкций в отношении России и не считает, что крупнейшие госкомпании сильно пострадают от них. Такое мнение выразил в разговоре с журналистами заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.



«Мы стараемся избегать активного кредитования той сферы клиентов, которые могут попасть под рациональные санкции, скажем так. Я думаю, что портфель у нас уже давно без санкционных имен», — отметил он.

Чухлов также назвал причины, по которым не стоит считать зарубежные санкции реальной опасностью для российской экономики.

«Мы не очень опасаемся из-за новых санкций. Парадокс санкций намного более психологический, чем экономический, — считает Чухлов. — Какие бы санкции ни «упали» (на Россию и российские компании. — Прим. ред.), на самом деле это все не скажется глобально на успехе или неуспехе российской экономики, я лично в этом глубоко уверен. Потому что львиная доля нашего внутреннего продукта делается компаниями, которые не подпадут под санкции по структурному определению. Я не верю, что «Газпром» или «Роснефть» могут попасть под жесткие санкции и не смогут продавать ни нефть, ни газ Западу. Можно запретить им размещаться (на зарубежных рынках. — Прим. ред.), но запретить им продавать (свою продукцию. — Прим. ред.) — это не только нерационально, это невозможно, из категории фантастики. Для этого нужны санкции Совета Безопасности ООН, в котором у России есть блокирующее право».