Портфель кредитов, выданных малым и средним предприятиям, за 2018 год в номинальном выражении вырос на 1,1%, а по действующим кредитным организациям с исключением влияния валютной переоценки — на 4,2% (в декабре 2018 года произошло сокращение портфеля на 1%). Такие данные приводит ЦБ в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году и в январе 2019 года» , уточняя, что объем задолженности по кредитам МСП на 1 января 2019 года составил 4,2 трлн рублей: это 14% банковских кредитов юрлицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям.

При этом второй год выдача новых кредитов субъектам МСП растет двузначными темпами. В 2018 году банки выдали 6,8 трлн рублей кредитов МСП, что на 11,4% больше, чем годом ранее (в 2017 году прирост выдачи составил 15,4%).

Положительное влияние на динамику кредитования МСП оказывают крупные банки из топ-100 — они активно взаимодействуют с МСП, постоянно совершенствуют методы оценки риска кредитования этой категории заемщиков. В целом на динамику кредитования субъектов МСП за 2018 год в значительной мере повлияли операции крупных государственных и системно значимых банков.

Качество кредитов МСП за 2018 год улучшилось — доля просроченной задолженности снизилась с 14,9% до 12,4%. Вместе с тем уровень просроченной задолженности в портфеле кредитов МСП в целом существенно выше аналогичного показателя по кредитам нефинансовым организациям (в конце 2018 года — на 6,1 процентного пункта), констатирует регулятор. Впрочем, до половины объема просроченной задолженности по кредитам МСП (252 млрд рублей) приходится на банки, проходящие процедуру финансового оздоровления, а без их учета доля просроченной задолженности по кредитам МСП существенно ниже — 7,3%.

Средневзвешенные ставки по рублевым кредитам МСП в 2018 году снизились: на срок менее года — с 12,5% до 10,9%, свыше года — с 11,3% до 10,1% годовых. При этом в декабре отмечен рост ставок по сравнению с ноябрем — на 0,6 и 0,4 п. п. соответственно.

По кредитам МСП в среднем за 2018 год ставки были на 1,3—2,5 п. п. выше ставок по корпоративным кредитам в целом. К концу 2018 года этот разрыв снизился до 1,7 п. п. по кредитам на срок менее года и до 0,9 п. п. — на срок выше года. Уменьшение разрыва в ставках связано с тем, что ставки по кредитам МСП снижались под действием конкуренции и некоторого повышения качества портфеля, а по кредитам нефинансовым организациям оставались примерно на одном уровне. Предположительно вклад в снижение ставок по кредитам МСП, помимо рыночных факторов, вносят государственные программы стимулирования кредитования субъектов МСП.



В целом объем кредитов нефинансовым организациям, как сообщалось, увеличился в 2018 году на 5,8% (за 2017 год — на 3,7%). Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям на срок свыше года выросла с 8,6% годовых в январе 2018 года до 9,2% в декабре.

