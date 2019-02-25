Центробанк сообщил о начале процедуры реорганизации Банка ДОМ.РФ в форме присоединения к нему Социнвестбанка, заявили в пресс-службе регулятора.



«Западный центр допуска финансовых организаций департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» в форме присоединения к нему акционерного общества «Социнвестбанк», — отмечается в релизе.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Банк ДОМ.РФ, принадлежащий институту развития «ДОМ.РФ», в декабре резко поправил свое финансовое положение, а его дочерний Социнвестбанк неожиданно превратился из убыточного в один из самых прибыльных в стране.

Банк ДОМ.РФ получил 37,8 млрд рублей дохода от списания своих долгов. В частности, списан межбанковский кредит, полученный от Банка Москвы (ныне БМ-Банка), на 26,3 млрд рублей и проценты по нему на 11,5 млрд. Одновременно дочерний Банку ДОМ.РФ Социнвестбанк получил доход от списания своих обязательств в размере 34,5 млрд рублей. Фактически Банк ДОМ.РФ простил дочернему банку межбанковский кредит на 24 млрд рублей и проценты на 10,5 млрд.

В итоге Социнвестбанк закрыл 2018 год с прибылью 31,2 млрд рублей (без учета СПОД) и стал пятым по этому показателю в стране, уступив только Сбербанку, ВТБ, Альфа-Банку и Райффайзенбанку.