Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Бест Эффортс Банка на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства , рейтинг обусловлен удовлетворительными оценками бизнес-профиля и корпоративного управления банка, отсутствием у него ссудного портфеля и внебалансовых обязательств, благодаря чему нормативы достаточности капитала находятся на высоком уровне, а также сильной ликвидной позицией.

«ПАО «Бест Эффортс Банк» — дочерняя структура ассоциации «НП РТС», выполняющая функции казначейства финансовой группы ассоциации, предоставляет услуги по доступу на российские (Санкт-Петербургская и Московская биржи), международные площадки (CME Group, валютный рынок EBS, американский и европейские фондовые рынки), предоставляет субброкерскую инфраструктуру, осуществляет депозитарное обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание, а также услуги по аутсорсингу внутреннего учета и упрощенной идентификации клиентов», — напоминают в «Эксперт РА».

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает сильные позиции банка в очень узкой и волатильной нише финансового рынка, уязвимой к макроэкономическим параметрам и изменению регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, в связи с чем агентство отмечает наличие повышенных стратегических рисков бизнес-модели. Клиентская база является недостаточно широкой. По мнению агентства, потенциал роста комиссионных доходов ограничен в силу доминирования небольших клиентов на расчетно-кассовом обслуживании, ужесточения регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг при одновременном наличии макроэкономических ограничений для активного роста клиентских операций или доходов от арбитражных операций самого банка.



В числе прочего агентство указывает, что банк имеет повышенную чувствительность к регулятивным и операционным рискам из-за большого объема клиентских операций, несмотря на то что осуществляет только несколько видов типовых клиентских операций по определенному перечню. В этой связи отмечается необходимость серьезного усиления финансового мониторинга в случае масштабирования бизнеса.