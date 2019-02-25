Минэкономразвития отобрало 70 банков для участия в программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2024 года, сообщили в пресс-службе министерства.

Программа Минэкономразвития была утверждена в декабре 2018 года, она реализуется в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«На этой неделе мы подвели итоги отбора банков для участия в программе и утвердили перечень из 70 уполномоченных банков. Как вы видите, перечень существенно расширен по сравнению с программой прошлого года. В 2018 году кредиты по льготной ставке выдавали только 15 банков. В этом году в программе участвуют не только 10 системно значимых банков с развитой филиальной сетью, но и некрупные региональные банки, представляющие 29 регионов страны. Все они имеют опыт кредитования МСП», — сообщает пресс-служба со ссылкой на слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

По сообщению пресс-службы, расширение перечня банков произошло за счет упрощения критериев отбора, благодаря этому некрупные региональные банки смогли принять участие в программе. Список кредитных организаций доступен на сайте Минэкономразвития.

По данной программе предприниматели смогут получить кредиты в уполномоченных банках по ставке 8,5%. При этом по сравнению с прошлым годом существенно расширен перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.

Кредит по 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели — до 100 млн на срок до трех лет. Как и прежде, установлена квота на микропредприятия — не менее 10%.