Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы отказать НПФ «Будущее» в иске к «Трасту» на 12,55 млрд рублей.

«Оставить решение суда без изменений, жалобу без удовлетворения», — говорится в уведомлении.

НПФ «Будущее» подал иск к банку «Траст» на 12,55 млрд рублей в октябре 2017 года. Иск связан с тем, что банк и группа его аффилированных лиц в период с 17 по 30 августа 2017 года выкупили более 75% акций банка «ФК Открытие». По мнению фонда, это являлось основанием для обязательного выставления оферты другим держателям акций. НПФ «Будущее» владел на тот момент 4% акций банка ФК «Открытие».