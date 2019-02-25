Проблемы с проведением операций по дебетовым картам, которые наблюдались в понедельник у клиентов Райффайзенбанка, устранены, все сервисы работают в штатном режиме. Об этом Банки.ру рассказали в пресс-службе кредитной организации.

«Днем 25 февраля в течение часа наблюдались проблемы с проведением операций по дебетовым картам Райффайзенбанка. Сейчас сервисы работают в штатном режиме... Операция удержания (средств) была отменена у большинства клиентов, которых затронули проблемы с проведением операций по дебетовым картам 25 февраля. Мы работаем над тем, чтобы отменить операцию удержания у всех клиентов в кратчайшие сроки», — прокомментировали в пресс-службе Райффайзенбанка.



Ранее держатели дебетовых карт Райффайзенбанка пожаловались на проблемы с обработкой операций.