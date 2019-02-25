Главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с 1 сентября 2019 года станет Беата Яворчик. На этом посту она сменит Сергея Гуриева.

Отмечается, что Яворчик станет первой женщиной, занявшей должность главного экономиста в ЕБРР. Она является гражданкой Польши. У Яворчик есть докторская степень по экономике, которую она получила в Йельском университете в США.

Она также является профессором экономики в Оксфордском университете, ответственным редактором академического издания «Экономическая политика» и членом исполнительного комитета Королевского экономического общества Великобритании.

Яворчик ранее работала во Всемирном банке в Вашингтоне, где занималась исследованиями, кредитными операциями и политическими консультациями.

В ЕБРР отметили, что Гуриев вернется к должности профессора экономики в Парижской школе политических наук (Sciences Po). Он был главным экономистом банка с января 2016 года. В начале января 2019го стало известно, что Гуриев не будет продлевать контракт с ЕБРР, который истекает в августе.