Арбитражный суд Омской области удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества 11 контролировавших Мираф-Банк лиц на сумму 3,7 млрд рублей.

Областной суд пришел к выводу, что обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество непосредственно связаны с предметом спора, соразмерны заявленному требованию и направлены на сохранение существующего положения сторон, а также на предотвращение причинения должнику и его кредиторам значительного ущерба.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было подано в рамках заявления АСВ о взыскании денежных средств с бывших руководителей банка.

АСВ требует с бывшего предправления Мираф-Банка и еще десяти лиц 3,7 млрд рублей АСВ установило действия экс-руководства банка, в результате которых произошло ухудшение его финансового положения.

В результате проверки обстоятельств банкротства Мираф-Банка было установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролировавшими банк лицами действий по замещению ликвидных активов (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность юридических и физических лиц, по замещению ликвидных векселей на неликвидные.

Также выявлены факты хищения денежных средств банка на брокерском счете (при посредничестве брокера) и получения из кассы кредитной организации наличных денежных средств по неоплаченному векселю Мираф-Банка, сообщило ранее АСВ.

Арбитражный суд Омской области 1 марта 2016 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным (банкротом) Мираф-Банка. Конкурсным управляющим банка назначено АСВ.

