В ВТБ не ожидают повышения ипотечных ставок в 2019 году. Об этом рассказал первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин на конференц-коле, посвященном результатам Группы ВТБ по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2018 года.

«Мы ожидаем, что дальнейших повышений ставок по ипотеке не будет, несмотря на то, что ЦБ повышал ключевую ставку. Мы ожидаем снижения (ключевой ставки. — Прим. ред.) до 7,5–7,25% к концу года», — рассказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Мы ожидаем, что дальнейшего повышения ипотечных ставок, безусловно, не будет, несмотря на то, что ЦБ повышал коэффициенты достаточности капитала. Эти события уже в ставке учтены. Если наши ожидания по ключевой ставке оправдаются и нам удастся удержать маржу по ипотечным продуктам в пределах уровня 2018 года, то мы не ожидаем негативных событий, которые будут окрашивать 2019 год», — добавил он.