Убыток от списания с баланса группы ВТБ ее украинского подразделения достиг 17,3 млрд рублей. Такие данные приводятся в годовом отчете группы по МСФО, представленном во вторник ее одноименным головным банком — российским ВТБ.

Как напомнили в банке, его украинская «дочка» попала под санкции, предусматривающие запрет перевода капитала за пределы Украины в пользу любых аффилированных лиц. В сентябре 2018-го в рамках продолжающейся тяжбы между определенными третьими лицами и Российской Федерацией акции украинского ВТБ были арестованы по решению Киевского апелляционного суда. Суд также ввел рестрикции в отношении возможной ликвидации или реорганизации банка, что существенно ограничило проведение им повседневных операций. В ноябре прошлого года Нацбанк Украины объявил местный ВТБ несостоятельным, а в декабре отозвал его лицензию. Эти события привели к потере группой контроля над украинским ВТБ.

Из финансового документа следует, что в результате этого были полностью списаны остатки по внутригрупповым расчетам в сумме 5,6 млрд рублей. Группа также списала чистый отрицательный остаток по конвертации, относящийся к операциям этого банка и ранее учитывавшийся в капитале группы в размере 16,6 млрд рублей. Убыток от снятия украинского ВТБ с баланса составил 17,3 млрд рублей.



В числе прочего в отчете сообщается, что потеря контроля над украинским ВТБ уменьшила кредитный портфель группы на 51,8 млрд рублей, в основном это сокращение пришлось на корпоративный портфель.