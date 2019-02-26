В Сбербанке опровергли потери кредитной организации в миллиарды рублей из-за ошибок в алгоритмах искусственного интеллекта, о чем ранее сообщил глава организации Герман Греф, отметив, что речь идет не о прямом убытке, а о недополученной прибыли. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

«Речь идет не о прямых убытках, а скорее о недополученной прибыли. Но банк постоянно работает над улучшением интеграции процессов искусственного интеллекта в его системы. Например, применение алгоритмов искусственного интеллекта в «Кредитной фабрике» позволяет постоянно снижать уровень потерь от кредитного риска», – говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее на «Уроке цифры» Греф заявил, что в результате ошибок искусственного интеллекта банк потерял миллиарды рублей. Но каждая ошибка потом выявлялась и помогала улучшить работу искусственного интеллекта.