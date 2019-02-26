Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «ЦентроКредит» на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг обусловлен низкой оценкой конкурентных позиций, адекватным качеством активов и запасом ликвидности и капитала, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления», — говорится в релизе агентства.

В частности, низкая оценка рыночных позиций отражает узкую специализацию банка на операциях с ценными бумагами и слабые конкурентные позиции в традиционных сегментах федерального банковского рынка, поясняют аналитики. У банка 46% пассивов на начало текущего года представлено короткими сделками РЕПО с ОФЗ, в рамках которых привлеченные средства направляются на долгосрочное приобретение новых ценных бумаг, вследствие чего размер активов не отражает реальные конкурентные позиции кредитной организации в банковском секторе РФ. Кроме того, клиентская база банка оценивается агентством как недостаточно широкая (55 корпоративных заемщиков на 1 января). Как следствие, корпоративный кредитный портфель банка характеризуется высокой концентрацией.

Эксперты указывают на адекватный буфер капитала банка при снижении способности к его генерации. Дополнительную поддержку окажет планируемая докапитализация банка на 1 млрд рублей в 2019 году. Аналитиками позитивно отмечается высокий уровень операционной эффективности банка и покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности. Банк характеризовался умеренно высокой рентабельностью, однако в результате отрицательной переоценки ОФЗ и ряда акций получил убыток за 2018 год (2,2 млрд рублей).

Качество активов с учетом их структуры оценивается как адекватное. Около 58% валовых активов формируют вложения в ценные бумаги, порядка 90% объема которых сформировано ОФЗ, акциями и облигациями с высокими рейтингами. Более 30% активов формирует ссудный портфель со специализацией на кредитовании корпоративных клиентов, занимающихся строительством (в том числе инфраструктурных объектов) и управлением недвижимым имуществом. Качество непосредственно кредитного портфеля оценивается как невысокое. Давление на рейтинг продолжают оказывать невысокие показатели обеспеченности ссуд. Вместе с тем фактический коэффициент резервирования по кредитному портфелю очень высокий.



В числе прочего «Эксперт РА» отмечает, что сдерживающее влияние на рейтинговую оценку банка оказывает наличие в его структуре собственности трастов из юрисдикций с льготным налогообложением.