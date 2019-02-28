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Банковские новости
Все последние события банковской сферы, новости банков России
- 22:46 Греф: снижение тарифов эквайринга и СБП могут обойтись Сбербанку максимум в 3—4% прибыли Прайм 1286 2
- 21:36 АКРА повысило кредитный рейтинг РН Банка до уровня «ААА(RU)» Banki.ru 1146 1
- 21:17 Суд обязал бывшего топ-менеджера «ФК Открытие» вернуть банку 26 млн рублей премии Ведомости 1589 2
- 19:30 ФСИН: сотрудники службы смогут получать зарплату в любом из 25 банков с госучастием Коммерсант 1064 1
- 18:26 Сбербанк прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% Banki.ru 1443 2
- 18:19 Греф: «Думаю, что у нас будут хорошие выплаты по дивидендам» Banki.ru 1260 6
- 18:12 СМИ: экс-глава «Роснефти» вернул ВТБ привлеченные на покупку нефтяного бизнеса 4 млрд долларов РБК 1214 1
- 17:51 Россельхозбанк прокомментировал информацию о техническом сбое в мобильном и интернет-банке Banki.ru 1144 5
- 17:44 ЦБ: банки обязаны называть клиенту причину отказа в обслуживании или проведении операции Banki.ru 2258 3
- 16:16 ВТБ продолжает тестировать Систему быстрых платежей на ограниченном круге участников Banki.ru 1654 1
- 14:30 ФорБанк в апреле закроет офис в Уфе Banki.ru 950
- 14:23 В «Восточном» рассказали, почему пришлось отложить допэмиссию ТАСС 1273
- 13:53 В работе мобильного банка «Открытие» возможны ограничения Banki.ru 1728 2
- 13:31 Ситибанк 15 марта закроет два отделения в Москве Banki.ru 1191
- 12:03 Онлайн-банк ВТБ временно недоступен Banki.ru 2148 6
- 12:02 Сбербанк закончил 2018 год с прибылью по всем странам присутствия Banki.ru 1007
- 11:49 Сбербанк вновь продлил срок ожидаемого закрытия сделки по продаже Denizbank Banki.ru 1034
- 11:12 Штат группы Сбербанка уменьшился в 2018 году на 16,5 тыс. человек Banki.ru 2422
- 10:10 Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2018 год достигла 831,7 млрд рублей Banki.ru 2288
- 08:39 Клиенты МИнБанка вывели более 20 млрд рублей за неделю санации Коммерсант 8522 6
- 08:01 Система быстрых платежей заработала в полноценном режиме Banki.ru 7274 3
- 22:49 АКРА подтвердило и может пересмотреть рейтинги объединяющихся БайкалИнвестБанка и «Реалиста» Banki.ru 1605
- 21:59 Суд на полгода продлил домашний арест топ-менеджеру ДС-Банка РАПСИ 987
- 21:45 Суд отклонил иск банка «ФК Открытие» к вице-президенту на 30 млн рублей РАПСИ 1775
- 20:25 ЦБ: банки подтвердили работоспособность Системы быстрых платежей Banki.ru 1892
- 20:15 «ВЭБ.РФ» переведет из Москвы до 300 сотрудников в офис в Воронеже ТАСС 2103 2
- 18:25 ВТБ предупреждает клиентов о телефонных мошенниках Banki.ru 2867
- 18:08 Сбербанк финансирует строительство в Москве жилого комплекса Will Towers на 36 млрд рублей Banki.ru 1787
- 15:55 АСВ подало иск к бывшей главе банка «Расчетный Дом» Ирине Быковой Banki.ru 1614
- 15:20 ЦБ: начата процедура присоединения Балтийского Банка к Альфа-Банку Banki.ru 2694 1
- 13:58 АСВ требует с бывших топ-менеджеров орловского банка «Церих» более 1 млрд рублей Banki.ru 1503
- 12:41 РНКБ открыл новый офис в Санкт-Петербурге Banki.ru 1438
- 08:39 Нордеа Банк решил отказаться от новых российских клиентов Коммерсант 5479 2
- 21:57 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне «А+(RU)» Banki.ru 1942
- 19:16 «Эксперт РА» подтвердило банку «ЦентроКредит» рейтинг «ruBB+» Banki.ru 2026
- 18:26 Свыше 30 банков готовы подключиться к сервису ФНС по уплате налога самозанятыми ТАСС 2322
- 17:44 ЦБ расширил для банков с универсальной лицензией круг раскрываемой информации о рисках Banki.ru 1872
- 15:56 ЦБ обязал банки раскрывать больше данных в пояснениях к отчетности Банкир.Ру 1988 2
- 15:44 Fitch видит риск перегрева российского рынка розничного кредитования Banki.ru 1790
- 14:32 ВТБ раскрыл финансовую сторону сделки по продаже страхового бизнеса «СОГАЗу» Banki.ru 1734
- 13:49 В Сбербанке опровергли миллиардные потери из-за ошибок искусственного интеллекта Banki.ru 3369 5
- 13:38 ВТБ оценил убыток из-за потери украинской «дочки» Banki.ru 1628
- 13:23 ВТБ: дальнейшего повышения ипотечных ставок не будет Banki.ru 1300
- 12:49 Группа ВТБ увеличила годовую чистую прибыль по МСФО почти в полтора раза — до 179 млрд рублей Banki.ru 1872 2
- 12:19 «Эксперт РА» подтвердило Углеметбанку рейтинг «ruBB» Banki.ru 723
- 11:35 Греф: Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта ТАСС 7300 24
- 10:46 ВЭБ передаст свою недвижимость под управление «ДОМ.РФ» РБК 928
- 09:02 Sberbank Europe сам сообщил ЕЦБ о нарушении требований по кредитным рискам РИА Новости 1394 1
- 22:57 Омский суд арестовал имущество экс-руководства Мираф-Банка на 3,7 млрд рублей РАПСИ 4374
- 21:15 Пост главного экономиста ЕБРР впервые займет женщина РБК 1013 2
- 20:44 Райффайзенбанк прокомментировал проблемы с проведением операций по дебетовым картам Banki.ru 1984
- 20:38 Апелляционный суд оставил в силе решение по иску НПФ «Будущее» к «Трасту» на 12,6 млрд рублей RNS 1003
- 20:29 МЭР определило 70 банков для льготного кредитования субъектов МСП по ставке 8,5% ТАСС 1495
- 20:21 «Эксперт РА» подтвердило Бест Эффортс Банку рейтинг «ruA-» Banki.ru 858 2
- 19:25 Тиньков продаст свой частный самолет Dassault Falcon 7X ТАСС 2469 4