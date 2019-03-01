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Банковские новости
Все последние события банковской сферы, новости банков России
- 22:55 АСВ требует с бывших руководителей банка «Акция» 427 млн рублей Banki.ru 2266
- 22:48 Суд вновь отказал в аресте имущества руководства банка «Адмиралтейский» на 1,9 млрд рублей РАПСИ 1270
- 22:42 «Эксперт РА» присвоило рейтинг Алеф-Банку на уровне «ruB+» Banki.ru 949
- 20:28 АСВ хочет взыскать с бывшего руководства Росавтобанка убытки в размере 1 млрд рублей Banki.ru 1005
- 20:01 ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Металлург» Banki.ru 1034
- 18:05 Банки и торговые сети не поддержали идею госрегулирования комиссий при безналичной оплате RNS 1125
- 16:44 Банки возобновляют льготное автокредитование Banki.ru 1500
- 16:05 Кабмин выдвинул кандидатов в набсовет ВТБ Banki.ru 1000
- 14:09 «Эксперт РА» подтвердило Челябинвестбанку рейтинг «ruА» Banki.ru 578
- 11:18 Годовая чистая прибыль «ДОМ.РФ» по МСФО выросла на 7,2%, до 19,3 млрд рублей Banki.ru 675
- 10:11 ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка Banki.ru 4054 1
- 22:46 Греф: снижение тарифов эквайринга и СБП могут обойтись Сбербанку максимум в 3—4% прибыли Прайм 3002 3
- 21:36 АКРА повысило кредитный рейтинг РН Банка до уровня «ААА(RU)» Banki.ru 1732
- 21:17 Суд обязал бывшего топ-менеджера «ФК Открытие» вернуть банку 26 млн рублей премии Ведомости 3960 3
- 19:30 ФСИН: сотрудники службы смогут получать зарплату в любом из 25 банков с госучастием Коммерсант 1659 1
- 18:26 Сбербанк прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% Banki.ru 1922
- 18:19 Греф: «Думаю, что у нас будут хорошие выплаты по дивидендам» Banki.ru 1713 6
- 18:12 СМИ: экс-глава «Роснефти» вернул ВТБ привлеченные на покупку нефтяного бизнеса 4 млрд долларов РБК 1514
- 17:51 Россельхозбанк прокомментировал информацию о техническом сбое в мобильном и интернет-банке Banki.ru 1491 5
- 17:44 ЦБ: банки обязаны называть клиенту причину отказа в обслуживании или проведении операции Banki.ru 3331 3
- 16:16 ВТБ продолжает тестировать Систему быстрых платежей на ограниченном круге участников Banki.ru 1846
- 14:23 В «Восточном» рассказали, почему пришлось отложить допэмиссию ТАСС 1450
- 13:53 В работе мобильного банка «Открытие» возможны ограничения Banki.ru 1874 2
- 13:31 Ситибанк 15 марта закроет два отделения в Москве Banki.ru 1406
- 12:03 Онлайн-банк ВТБ временно недоступен Banki.ru 2280 6
- 12:02 Сбербанк закончил 2018 год с прибылью по всем странам присутствия Banki.ru 1056
- 11:49 Сбербанк вновь продлил срок ожидаемого закрытия сделки по продаже Denizbank Banki.ru 1078
- 11:12 Штат группы Сбербанка уменьшился в 2018 году на 16,5 тыс. человек Banki.ru 2532
- 10:10 Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2018 год достигла 831,7 млрд рублей Banki.ru 2590
- 08:39 Клиенты МИнБанка вывели более 20 млрд рублей за неделю санации Коммерсант 9514 6
- 08:01 Система быстрых платежей заработала в полноценном режиме Banki.ru 7863 3
- 22:49 АКРА подтвердило и может пересмотреть рейтинги объединяющихся БайкалИнвестБанка и «Реалиста» Banki.ru 1634
- 21:59 Суд на полгода продлил домашний арест топ-менеджеру ДС-Банка РАПСИ 997
- 21:45 Суд отклонил иск банка «ФК Открытие» к вице-президенту на 30 млн рублей РАПСИ 1847
- 20:25 ЦБ: банки подтвердили работоспособность Системы быстрых платежей Banki.ru 1916
- 20:15 «ВЭБ.РФ» переведет из Москвы до 300 сотрудников в офис в Воронеже ТАСС 2144 2
- 18:25 ВТБ предупреждает клиентов о телефонных мошенниках Banki.ru 3082
- 18:08 Сбербанк финансирует строительство в Москве жилого комплекса Will Towers на 36 млрд рублей Banki.ru 1811
- 15:55 АСВ подало иск к бывшей главе банка «Расчетный Дом» Ирине Быковой Banki.ru 1643
- 15:20 ЦБ: начата процедура присоединения Балтийского Банка к Альфа-Банку Banki.ru 2761 1
- 13:58 АСВ требует с бывших топ-менеджеров орловского банка «Церих» более 1 млрд рублей Banki.ru 1529
- 12:41 РНКБ открыл новый офис в Санкт-Петербурге Banki.ru 1445
- 08:39 Нордеа Банк решил отказаться от новых российских клиентов Коммерсант 5579 2
- 21:57 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне «А+(RU)» Banki.ru 1955
- 19:16 «Эксперт РА» подтвердило банку «ЦентроКредит» рейтинг «ruBB+» Banki.ru 2036
- 18:26 Свыше 30 банков готовы подключиться к сервису ФНС по уплате налога самозанятыми ТАСС 2336
- 17:44 ЦБ расширил для банков с универсальной лицензией круг раскрываемой информации о рисках Banki.ru 1890
- 15:56 ЦБ обязал банки раскрывать больше данных в пояснениях к отчетности Банкир.Ру 1999 2
- 15:44 Fitch видит риск перегрева российского рынка розничного кредитования Banki.ru 1796
- 14:32 ВТБ раскрыл финансовую сторону сделки по продаже страхового бизнеса «СОГАЗу» Banki.ru 1753
- 13:49 В Сбербанке опровергли миллиардные потери из-за ошибок искусственного интеллекта Banki.ru 3389 5
- 13:38 ВТБ оценил убыток из-за потери украинской «дочки» Banki.ru 1641
- 13:23 ВТБ: дальнейшего повышения ипотечных ставок не будет Banki.ru 1326
- 12:49 Группа ВТБ увеличила годовую чистую прибыль по МСФО почти в полтора раза — до 179 млрд рублей Banki.ru 1898 2
- 12:19 «Эксперт РА» подтвердило Углеметбанку рейтинг «ruBB» Banki.ru 725